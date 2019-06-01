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В Дзержинске более 80 человек пострадали при взрывах на заводе
1.6.2019 22:01
Фото: vk.com
По последним данным, за медицинской помощью после ЧП обратились восемьдесят два человека, передает РИА Новости.
Госпитализация потребовалась пятнадцати пострадавшим.
Взрывы, прогремевшие на оборонном заводе "Кристалл" в нижегородском Дзержинске, были такой силы, что обрушились пять зданий. Кроме того, по данным российских СМИ, стекла оказались выбитыми в 185 расположенных неподалеку от предприятия домах.
Ранее местные власти подтвердили сведения о 79 пострадавших, в том числе, 38 работников завода "Кристал". После случившегося режим ЧС был объявлен как в городе Дзержинске, так и ряде соседних населенных пунктов.
Представители администрации военного предприятия заявили, что за день до происшествия был отстранен генеральный директор завода. Соответствующее решение приняли еще в апреле в связи с проблемами, которые возникли с промышленной безопасностью объекта.
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