ИнтерНовости - новости в стране и мире
На Рейне до утра приостановили поиски девочки, пропавшей после опрокидывания лодки
На Рейне до утра приостановили поиски девочки, пропавшей после опрокидывания лодки
Путин присвоил имена российским аэропортам
Путин присвоил имена российским аэропортам
В Чувашии двое детсадовцев наелись на прогулке ядовитых грибов
В Чувашии двое детсадовцев наелись на прогулке ядовитых грибов
 Главное     Политика     Экономика     Общество     Культура     Происшествия     Шоу-бизнес     Спорт     Технологии       
Власти Финляндии запретили шиповник и волкособовВласти Финляндии запретили шиповник и волкособов
В Дзержинске более 80 человек пострадали при взрывах на заводеВ Дзержинске более 80 человек пострадали при взрывах на заводе
В Гонконге продали с молотка золотые часы Брюса ЛиВ Гонконге продали с молотка золотые часы Брюса Ли
Водолазы ЧФ очищают Черное море от боеприпасов, оставшихся с времен ВОВВодолазы ЧФ очищают Черное море от боеприпасов, оставшихся с времен ВОВ
В Вирджинии до 12 человек увеличилось число жертв стрельбыВ Вирджинии до 12 человек увеличилось число жертв стрельбы

Новости шоу-бизнеса

Подпишитесь на нашу рассылку




Женская сеть myJulia.ru

Ночь музеев 2019. Гатчина. Часть 6. Арап, Лукоморье и картофельный экспериментНочь музеев 2019. Гатчина. Часть 6. Арап, Лукоморье и картофельный эксперимент
Ночь музеев 2019. Гатчина. Часть 5. Домик няниНочь музеев 2019. Гатчина. Часть 5. Домик няни
Ночь музеев 2019. Гатчина. Часть 4. Дачная столицаНочь музеев 2019. Гатчина. Часть 4. Дачная столица
Ночь музеев 2019. Гатчина. Часть 3. Дом-музей ШварцаНочь музеев 2019. Гатчина. Часть 3. Дом-музей Шварца
Ночь музеев 2019. Гатчина. Часть 2. Музей-усадьба НабоковаНочь музеев 2019. Гатчина. Часть 2. Музей-усадьба Набокова

 Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter

В Гонконге продали с молотка золотые часы Брюса Ли


1.6.2019 17:41
В Гонконге продали с молотка золотые часы Брюса ЛиФото: wordpress.com

За раритетную вещь, которая была подарена известным артистом одному из своих первых учеников, поклонник Брюса Ли не пожалел 25 тысяч евро (свыше 1,8 млн рублей).

В 1968 году Ли презентовал золотые часы Хербу Джексону, который позже стал близким другом мастера единоборств.

Наручные часы марки Universal Geneve Polerouter, владельцем которых в прошлом был легендарный актер и режиссер Брюс Ли (1940-1973), были выставлены на торги аукционного дома Philips в Гонконге.

Как рассказали организаторы, диаметр золотых часов, выпущенных в середине прошлого века, составляет 35 мм. Раритет продавался вместе с кожаным ремешком. Подлинность лота подтверждалась письмом сына Джексона Марком. К часам, выставленным на торги, также прилагались фотоснимки, где часы можно было увидеть на руке Брюса Ли во время работы над лентой "Команда разрушителей" (1968).

Ранее в Канаде не смогли продать с молотка картину Матисса из-за слишком высокой стоимости. На аукционе в Торонто не нашлось покупателя, готового приобрести полотно "Женщина сидит на балконе" за 2,8-4,3 миллиона долларов. Вопреки ожиданиям организаторов торгов, максимальная сумма, предложенная за картину французского художника Анри Матисса, не превысила 2,2 миллиона долларов.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 230

Добавить комментарий

Для добавления комментария заполните все поля формы:
*Ваше имя или псевдоним:


*Ваш e-mail (не отображается для всех пользователей):


*Ваш комментарий:


*Введите цифры, которые Вы видите:
34876
Цифры:


Смотрите еще:

Тайны дня


Поиск

<< Июнь 2019
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
          1
 2
3
 4
 5
 6
 7
 8
 9
10
 11
 12
 13
 14
 15
 16
17
 18
 19
 20
 21
 22
 23
24
 25
 26
 27
 28
 29
 30

Популярное

Названа причина падения рейтинга ПутинаНазвана причина падения рейтинга Путина
В Кабуле жертвами взрыва стали не менее четырех человекВ Кабуле жертвами взрыва стали не менее четырех человек
На открытый урок Цискаридзе записались более тысячи москвичейНа открытый урок Цискаридзе записались более тысячи москвичей
В Ленобласти шестилетние двойняшки стали жертвами ДТПВ Ленобласти шестилетние двойняшки стали жертвами ДТП
В Плесецке молния ударила в ракету "Союз" во время запускаВ Плесецке молния ударила в ракету "Союз" во время запуска

Кулинарные рецепты на Поваренке


Наш опрос:

Что вы ждете от нового, 2018, года? (30.8.2017)






Голосов: 854


 Главное     Политика     Экономика     Общество     Культура     Происшествия     Шоу-бизнес     Спорт     Технологии       
ИнтерНовости - новости в стране и мире
©2008 Интерновости.Ру, проект группы «МедиаФорт»
Редакция сайта: info@internovosti.ru. Общие и административные вопросы: info@mediafort.ru
Информация на сайте для лиц старше 18 лет.
XML ИнтерновостиПерепечатка материалов допускается при наличии активной ссылки на Internovosti.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл №ФС77-32298
Rambler's Top100
Рейтинг@Mail.ru