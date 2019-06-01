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В Гонконге продали с молотка золотые часы Брюса Ли
1.6.2019 17:41
Фото: wordpress.com
За раритетную вещь, которая была подарена известным артистом одному из своих первых учеников, поклонник Брюса Ли не пожалел 25 тысяч евро (свыше 1,8 млн рублей).
В 1968 году Ли презентовал золотые часы Хербу Джексону, который позже стал близким другом мастера единоборств.
Наручные часы марки Universal Geneve Polerouter, владельцем которых в прошлом был легендарный актер и режиссер Брюс Ли (1940-1973), были выставлены на торги аукционного дома Philips в Гонконге.
Как рассказали организаторы, диаметр золотых часов, выпущенных в середине прошлого века, составляет 35 мм. Раритет продавался вместе с кожаным ремешком. Подлинность лота подтверждалась письмом сына Джексона Марком. К часам, выставленным на торги, также прилагались фотоснимки, где часы можно было увидеть на руке Брюса Ли во время работы над лентой "Команда разрушителей" (1968).
Ранее в Канаде не смогли продать с молотка картину Матисса из-за слишком высокой стоимости. На аукционе в Торонто не нашлось покупателя, готового приобрести полотно "Женщина сидит на балконе" за 2,8-4,3 миллиона долларов. Вопреки ожиданиям организаторов торгов, максимальная сумма, предложенная за картину французского художника Анри Матисса, не превысила 2,2 миллиона долларов.
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