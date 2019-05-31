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В Канаде скончался джазовый артист Леон Редбоун
31.5.2019 22:17
Фото: vk.com
Известный музыкант и певец ушел из жизни в минувший четверг, 30 мая, передает Variety со ссылкой на родственников артиста.
Леону Редбоуну было шестьдесят девять лет.
Информации о причинах смерти выдающегося джазового музыканта и исполнителя пока не поступало.
Настоящее имя артиста Дикран Гобалян. В Канаду он прибыл из Кипра в юном возрасте. Впрочем, по данным других источников, Леон Редбоун является коренным американцем, он появился на свет в Филадельфии.
Музыкальную карьеру Редбоун начал в 70-х годах прошлого века. Сначала он выходил на сцены ночных клубов, а также принимал участие в фестивалях, где был замечен известным американским артистом Бобом Диланом. Оценив дарование юного исполнителя, знаменитый коллега посоветовал продюсерам повнимательнее отнестись к Леону.
В результате уже в 1975 году Редбоун смог выпустить свой дебютный альбом On the Track. Всего же за свою карьеру он создал в общей сложности пятнадцать альбомов.
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