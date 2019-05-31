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В Чувашии двое детсадовцев наелись на прогулке ядовитых грибов
31.5.2019 22:17
Фото: narodnymi.com
Пятилетние дети были экстренно госпитализированы, отметили представители регионального Минздрава, прокомментировав инцидент.
В настоящее время состояние малышей не вызывает у врачей опасений.
Как стало известно, двое пятилетних детей отравились во время прогулки в дошкольном учреждении. Малыши обнаружили около веранды грибы и решили их попробовать. Сразу после того, как об этом узнали сотрудники детского сада, ребят на скорой доставили в городскую детскую клиническую больницу.
После госпитализации помощь отравившимся малышам оказывали в отделении анестезиологии-реанимации. В частности, детсадовцам сразу же промыли желудки, после чего была проведена инфузиционная терапия. Детей уже выписали в хорошем самочувствии, подчеркивается в сообщении Минздрава Чувашии.
Какие именно грибы могли съесть дети во время прогулки, не уточняется.
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