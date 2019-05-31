Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter Представителей Минкультуры не было на премьере фильма об Элтоне Джоне

31.5.2019 22:06

Фото: rollingstone.com



Представители ведомства заявили, что пока не видели картину.



При этом в Минкультуры отметили, что содержание фильмов должно соответствовать всем законодательным нормам, которые запрещают педофилию и порнографию, а также разжигание вражды на национальной либо религиозной почве.



Как заявила руководитель департамента кинематографии российского Министерства культуры Ольга Любимова, она пока не видела фильм, посвященный Элтону Джону, передает ТАСС. По ее словам, никого из ведомства на премьере этой картины не было. В Минкультуры фильм просмотрят уже в том виде, в каком его принес в ведомство прокатчик для получения права выпускать на экраны российских кинотеатров, добавила она.



Прокомментировав сообщения о вырезанных из ленты сценах, Любимова отметила, что не видит в этом никакой проблемы. Не было и "требований со стороны Минкультуры", - пояснила чиновница.



При этом представительница Минкультуры подчеркнула, что содержание фильмов должно соответствовать всем законодательным нормам, которые запрещают педофилию и порнографию, а также разжигание вражды на национальной либо религиозной почве.



Ранее появились сведения о том, что из российской версии фильма был вырезан целый ряд сцен. В компании-прокатчике "Централ Партнершип" объяснили это требованием законодательства РФ. По данным прессы, речь шла о фрагментах, где были показаны сцены однополого секса и употребления запрещенных веществ.



Автор: Злата Богатова

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