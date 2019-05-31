Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter На Рейне до утра приостановили поиски девочки, пропавшей после опрокидывания лодки

31.5.2019 22:05

Фото: linke-weine.de



Ранее стало известно о гибели трех человек, которые являлись гражданами Германии и Румынии - двух молодых мужчин и ребенка.



По данным европейских СМИ, операция по поиску пропавшей девочки будет возобновлена после рассвета.



Как пишет газета Le Dernier Nuvel D'Alzas, трагедия случилась накануне утром на территории приграничного района Франции и Германии. Компания из нескольких человек с детьми собралась на берегу Рейна, чтобы отметить День отца.



Двое мужчин, граждане Румынии и ФРГ решили поплавать на лодке, взяв с собой двух детей. После того, как их плавсредство перевернулось, все оказались в воде. Живым в результате остался лишь один мужчина. Одна из девочек скончалась вскоре после того, как ее доставили в ближайшую больницу, второй ребенок числится пока пропавшим без вести.



Жертвой ЧП также стал очевидец, бросившийся в воду, когда лодка перевернулась, пишут зарубежные СМИ.



В поисковой операции задействованы десятки спасателей из Франции и ФРГ, используются вертолеты, привлечены водолазы и кинологические расчеты. Кроме того, в целях безопасности после происшествия даже приостановили работу ГЭС Герстхайма, рядом с которой перевернулась лодка.



Автор: Злата Богатова

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