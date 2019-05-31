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СМИ: В Подмосковье по подозрению в убийстве любовницы задержан глава Раменского района
31.5.2019 21:26
Фото: kpcdn.net
По данным российских СМИ, Андрей Кулаков уже покинул свой пост.
Информации о задержании теперь уже бывшего высокопоставленного чиновника подтвердили в Следственном комитете России.
Как заявила старший помощник руководителя ГСУ СК России по столичному региону Ольга Врадий, главу администрации подмосковного Раменского района Андрея Кулакова подозревают в убийстве женщины. Речь идет о гибели члена Общественной палаты Раменского района Евгении Исаенковой, которая пропала в первых числах мая, а потом была найдена задушенной.
Пресс-служба губернатора Московской области информирует о том, что оказавшийся фигурантом уголовного дела Кулаков сложил полномочия досрочно. И.о. обязанности назначили Воробьева Николая Сергеевича, который ранее занимал пост первого замглавы муниципального района.
По данным ряда СМИ, Исаенкову и Кулакова в прошлом могли связывать романтические отношения. В эфире телевизионного канала РЕН ТВ уточнялось, что женщина пропала в ночь на 2 мая, а уже через двое суток она была найдена задушенной. Тело Исаенковой обнаружили в автомобиле, который был оставлен в лесу. Со ссылкой на источники в полиции Подмосковья сообщалось, что эксперты выявили на месте преступления ДНК Кулакова. Кроме того, его причастность к убийству была подтверждена исследованием на полиграфе.
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