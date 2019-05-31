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В Кабуле жертвами взрыва стали не менее четырех человек
31.5.2019 18:11
Фото: viettimes.vn
ЧП случилось в восточной части столицы Афганистана, передает агентство "Интерфакс".
В полиции Кабула заявили о том, что жертвами инцидента стали по меньшей мере четыре человека, столько же получили ранения.
Как сообщает телевизионный канал Tolo News, взрыв произошел около колонны американских военных. При этом все погибшие являются представителями гражданского населения. В ряде источников отмечается, что в результате ЧП получили ранения четверо военнослужащих.
В пресс-центре МВД Афганистана, подтвердив сведения о ЧП, заявили о начале соответствующего расследования. По данным силовиков, на воздух взлетела машина, начиненная взрывчаткой. ЧП зафиксировано на востоке Кабула примерно в 8:30 по местному времени (7:00 по Москве).
О своей причастности к инциденту уже заявили боевики движения "Талибан" (в России деятельность группировки признана террористической и официально запрещена).
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