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В Ленобласти шестилетние двойняшки стали жертвами ДТП
31.5.2019 15:43
Фото: vk.com
Смертельная авария случилась на территории Всеволожского района, где столкнулись легковая и грузовая машины.
Мать погибших детей в момент ДТП находилась за рулем автомобиля Nissan.
Как сообщили представители управления ГИБДД по Петербургу и Ленобласти, авария, в результате которой погибли двое шестилетних детей, случилась на трассе, ведущей из Северной столицы в Морье.
Около 15:30 по московскому времени машина марки Nissan, которой управляла женщина 1973 года рождения, оказалась на встречной полосе, где столкнулась с грузовой машиной. Второй автомобиль имел номера Казахстана. Женщина после ДТП была доставлена в больницу с травмами, не представляющими угрозы для жизни, отметили в ведомстве. По факту аварии проводится проверка.
Ранее стало известно о трагедии под Барнаулом, где женщина бросилась под колеса фуры, пытаясь спасти детей.
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