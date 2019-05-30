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Под Новосибирском в ДТП погибли два человека, трое пострадали
30.5.2019 18:29
Фото: rusdialog.ru
Трагедия произошла на территории Барабинского района, где столкнулись две легковые иномарки.
Автомобили ехали в противоположном направлении, сообщили представители регионального полицейского главка.
Как рассказали в ГУ МВД России по Новосибирской области, смертельная авария случилась в 02:10 по московскому времени на 1166-м километре автотрассы Р-254 "Иртыш". Ехавшая в сторону Новосибирска Toyota Camry, которой управлял 49-летний мужчина, лоб в лоб столкнулась с автомобилем той же марки.
За рулем второго транспортного средства в тот момент находился 32-летний мужчина. На месте ЧП от полученных ранений скончались оба водителя. Двоих мужчин и женщину, которые ехали в качестве пассажиров, с травмами доставили в ближайшие больницы.
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