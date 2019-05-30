Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter Власти Косово потребовали лишить российского сотрудника ООН иммунитета

30.5.2019 17:13

Фото: minsknews.by



С соответствующим заявлением выступил главный прокурор Косовска-Митровицы Шчикири Сила.



По его словам, он намерен обратиться к спецпредставителю генсека ООН в регионе Захиру Танину с требованием лишить россиянина иммунитета.



Как заявил главный прокурор Косовска-Митровицы Шчикири Сила, он официально потребует лишить иммунитета сотрудника миссии ООН россиянина Михаила Краснощекова. По данным РИА Новости, представитель Косово хочет добиться возбуждения дела в отношении гражданина РФ.



Ранним утром минувшего вторника, 28 мая, сотрудники косовоалбанской полиции приступили к масштабной спецоперацию. Силовики на нескольких десятках бронированных машин при поддержке спецназовцев с автоматами, прибыли в сербский север самопровозглашенной республики.



По словам официальных представителей Косово, обыски и задержания проводились "в рамках борьбы с организованной преступностью". Местные сербы в ответ начали возводить баррикады на автотрассах. Обстановка заметно обострилась на территории муниципалитетов Косовска-Митровица и Зубин, где фиксировались стычки с сотрудниками полиции, были слышны выстрелы и сигналы воздушной тревоги.



В результате полиция задержала десятки сербов, а также двух сотрудников миссии ООН, включая Михаила Краснощеков. Россиянина отпустили в тот же день.



Автор: Злата Богатова

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