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Власти Косово потребовали лишить российского сотрудника ООН иммунитета
30.5.2019 17:13
Фото: minsknews.by
С соответствующим заявлением выступил главный прокурор Косовска-Митровицы Шчикири Сила.
По его словам, он намерен обратиться к спецпредставителю генсека ООН в регионе Захиру Танину с требованием лишить россиянина иммунитета.
Как заявил главный прокурор Косовска-Митровицы Шчикири Сила, он официально потребует лишить иммунитета сотрудника миссии ООН россиянина Михаила Краснощекова. По данным РИА Новости, представитель Косово хочет добиться возбуждения дела в отношении гражданина РФ.
Ранним утром минувшего вторника, 28 мая, сотрудники косовоалбанской полиции приступили к масштабной спецоперацию. Силовики на нескольких десятках бронированных машин при поддержке спецназовцев с автоматами, прибыли в сербский север самопровозглашенной республики.
По словам официальных представителей Косово, обыски и задержания проводились "в рамках борьбы с организованной преступностью". Местные сербы в ответ начали возводить баррикады на автотрассах. Обстановка заметно обострилась на территории муниципалитетов Косовска-Митровица и Зубин, где фиксировались стычки с сотрудниками полиции, были слышны выстрелы и сигналы воздушной тревоги.
В результате полиция задержала десятки сербов, а также двух сотрудников миссии ООН, включая Михаила Краснощеков. Россиянина отпустили в тот же день.
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