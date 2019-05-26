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В Косово освободили задержанного россиянина


17:14
В Косово освободили задержанного россиянинаФото: vk.com

Российский гражданин Михаил Краснощеков, являющийся сотрудником Миссии ООН по делам временной администрации в Косово (МООНК), уже освобожден. Об этом информирует ТАСС со ссылкой на пресс-службу МООНК.

Ранее дипломаты с возмущением отреагировали на действия властей Приштины.

Как заявил Чрезвычайный и полномочный посол Российской Федерации в Сербии Александр Чепурин, случившееся в Косово, где задержали гражданина РФ, дипломаты расценивают как провокацию со стороны администрации Приштины.

В российской дипмиссии выразили возмущение в связи с инцидентом и потребовали немедленно освободить Михаила Краснощекова, а также привлечь к ответственности всех виновных.

О задержании россиянина ранее сообщил президент Сербии Александр Вучич. Отметив, что косовские силовики арестовали полицейских сербской национальности и мирных жителей, глава государства заявил о том, что армия Сербии приведена в полную боевую готовность.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 109

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