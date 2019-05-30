Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter Полиция Техаса разыскивает преступника, открывшего стрельбу

30.5.2019 16:00

Фото: gta-trinity.ru



В Соединенных Штатах вновь произошел инцидент, связанный с применением огнестрельного оружия.



Как передают американские СМИ со ссылкой на источники в полиции техасского города Кливленда, в результате ЧП один человек погиб, три были ранены. Нападавший с места преступления скрылся, ведутся его поиски.



ЧП случилось в Кливленде, который расположен на расстоянии около 60 км к северо-востоку от Хьюстона. Как передает телевизионный канал CNN, сначала выстрелы прозвучали у здания городской водопроводной компании. Личность нападавшего установлена, им является местный житель Павол Видо.



Со ссылкой на представителя аппарата шерифа округа Либерти Кена Дефоора отмечается, что мужчина застрелил женщину и ранил еще двух человек, а потом пытался скрыться. Пустившиеся в погоню помощники шерифа настигли злоумышленника около здания ветклиники. Рядом с лечебницей в результате произошла ожесточенная перестрелка, в ходе которой ранение в шею получил один из помощников местного шерифа.



Подозреваемого, который скрылся в неизвестном направлении на автомобиле, объявили в розыск. Мотивы его действий выясняет полиция в ходе начатого расследования.



Автор: Злата Богатова

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