|
|Главное
|Политика
|Экономика
|Общество
|Культура
|Происшествия
|Шоу-бизнес
|Спорт
|Технологии
|
Новости шоу-бизнесаПодпишитесь на нашу рассылку
Женская сеть myJulia.ru
|
Жительницу Ярославской области осудили за гибель трех детей в результате пожара
29.5.2019 23:57
Фото: sledcom.ru
Женщина получила условное наказание, сообщают региональные СМИ.
Многодетную мать из поселка Медягино признали виновной в нарушении правил пожарной безопасности, которое повлекло гибель троих детей.
Суд назначил женщине наказание в виде двух лет лишения свободы условно с испытательным сроком два года.
Трагедия случилась минувшей осенью. Как было установлено в ходе следствия и судебных слушаний, женщина отправилась встречать из школы семилетнюю дочь, оставив дома без присмотра трех малышей. Надеясь, что скоро вернется, многодетная мать оставила дома одних трехлетнюю дочь и двух семимесячных младенцев. При этом в помещении работала тепловая пушка. Трое детей погибли в результате возгорания и последующего пожара.
Известно, что у женщины восемь детей, но в отношении четырех ее ранее лишили родительских прав.
После трагической гибели трех малолетних детей фигурантами уголовного дела стали и сотрудники местных органов опеки. Расследование в их отношении продолжается.
Добавить комментарийДля добавления комментария заполните все поля формы:
Смотрите еще:
|
Тайны дня
Поиск
Популярное
Кулинарные рецепты на Поваренке
|Главное
|Политика
|Экономика
|Общество
|Культура
|Происшествия
|Шоу-бизнес
|Спорт
|Технологии
©2008 Интерновости.Ру, проект группы «МедиаФорт»
Редакция сайта: info@internovosti.ru. Общие и административные вопросы: info@mediafort.ru
Информация на сайте для лиц старше 18 лет.
Перепечатка материалов допускается при наличии активной ссылки на Internovosti.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл №ФС77-32298
|