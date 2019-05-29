Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter Жительницу Ярославской области осудили за гибель трех детей в результате пожара

29.5.2019 23:57

Фото: sledcom.ru



Женщина получила условное наказание, сообщают региональные СМИ.



Многодетную мать из поселка Медягино признали виновной в нарушении правил пожарной безопасности, которое повлекло гибель троих детей.



Суд назначил женщине наказание в виде двух лет лишения свободы условно с испытательным сроком два года.



Трагедия случилась минувшей осенью. Как было установлено в ходе следствия и судебных слушаний, женщина отправилась встречать из школы семилетнюю дочь, оставив дома без присмотра трех малышей. Надеясь, что скоро вернется, многодетная мать оставила дома одних трехлетнюю дочь и двух семимесячных младенцев. При этом в помещении работала тепловая пушка. Трое детей погибли в результате возгорания и последующего пожара.



Известно, что у женщины восемь детей, но в отношении четырех ее ранее лишили родительских прав.



После трагической гибели трех малолетних детей фигурантами уголовного дела стали и сотрудники местных органов опеки. Расследование в их отношении продолжается.



Автор: Злата Богатова

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