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Под Вологдой в канаве нашли древнего каменного идола
29.5.2019 22:10
Фото: anomalno.ru
Как рассказали представители Харовского историко-художественного музея, к ним обратились местные жители, которые увидели необычное изваяние.
По словам граждан, камень с высеченным на нем лицом и крестом под ним находился в придорожной канаве.
Предположительно, древнего каменного идола, который был найден на территории Харовского района Вологодской области, могли вывезти из карьера с песком. Как сообщает агентство "Интерфакс", идола обнаружили неподалеку от Харовска.
Изучив находку, ученые выяснили, что высота камня составляет 117 см, а вес - по меньшей мере 300 кг.
Идола также осмотрели археологи, приглашенные сотрудниками музея из Вологды. По мнению специалистов, возраст камня может составлять от 500 до 2,3 тысяч лет. Более точно ученые определятся позже, по итогам более тщательного изучения идола.
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