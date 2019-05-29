|
|Главное
|Политика
|Экономика
|Общество
|Культура
|Происшествия
|Шоу-бизнес
|Спорт
|Технологии
|
Новости шоу-бизнесаПодпишитесь на нашу рассылку
Женская сеть myJulia.ru
|
В Крыму в скатившейся с горы машине погиб ребенок
29.5.2019 21:51
Фото: somanyhorses.ru
Обстоятельства трагедии выясняют следователи.
Решение о возбуждении уголовного дела примут по итогам проверки, сообщает агентство "Интерфакс".
Как рассказали представители МЧС Крыма, жертвой ЧП стал пятилетний ребенок, которого оставили в припаркованной машине. Автомобиль начал самопроизвольное движение, скатившись по склону горы под Симферополем, а потом опрокинулся.
Уточняется, что машина перевернулась после того, как столкнулась с жилым строением. Пострадавшего ребенка сразу же госпитализировали, однако врачи не смогли помочь - травмы, полученные в результате ЧП, были несовместимы с жизнью.
Трагедия произошла неподалеку от населенного пункта Строгановка. Машина, припаркованная на горе Мурун-Кир, в общей сложности проехала несколько сотен метров под углом 15-20 градусов. Где в момент ЧП находились родители ребенка, сейчас выясняют полицейские.
Добавить комментарийДля добавления комментария заполните все поля формы:
Смотрите еще:
|
Тайны дня
Поиск
Популярное
Кулинарные рецепты на Поваренке
|Главное
|Политика
|Экономика
|Общество
|Культура
|Происшествия
|Шоу-бизнес
|Спорт
|Технологии
©2008 Интерновости.Ру, проект группы «МедиаФорт»
Редакция сайта: info@internovosti.ru. Общие и административные вопросы: info@mediafort.ru
Информация на сайте для лиц старше 18 лет.
Перепечатка материалов допускается при наличии активной ссылки на Internovosti.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл №ФС77-32298
|