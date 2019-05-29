|
|Главное
|Политика
|Экономика
|Общество
|Культура
|Происшествия
|Шоу-бизнес
|Спорт
|Технологии
|
Новости шоу-бизнесаПодпишитесь на нашу рассылку
Женская сеть myJulia.ru
|
В Чебоксарах во время ЕГЭ по математике скончалась девочка
29.5.2019 19:36
Фото: vk.com
Как передает ТАСС, ранее у школьницы диагностировали врожденный порок сердца.
Трагедия произошла сегодня, 29 мая, в школе № 38 города Чебоксары.
Во время сдачи единого государственного экзамена (ЕГЭ), который проходил на территории средней общеобразовательной школы № 38, умерла ученица. Информация поступила от представителей Минздрава региона.
Обстоятельства ЧП сейчас выясняются в рамках служебного расследования, заявили в ведомстве.
Известно, что когда девочке стало плохо, ей начали оказывать помощь медики, которые в тот момент дежурили в образовательном учреждении. Несмотря на их действия, школьницу спасти не удалось.
Согласно имеющимся сведениям, у школьницы был диагностирован врожденный порок сердца.
Добавить комментарийДля добавления комментария заполните все поля формы:
Смотрите еще:
|
Тайны дня
Поиск
Популярное
Кулинарные рецепты на Поваренке
|Главное
|Политика
|Экономика
|Общество
|Культура
|Происшествия
|Шоу-бизнес
|Спорт
|Технологии
©2008 Интерновости.Ру, проект группы «МедиаФорт»
Редакция сайта: info@internovosti.ru. Общие и административные вопросы: info@mediafort.ru
Информация на сайте для лиц старше 18 лет.
Перепечатка материалов допускается при наличии активной ссылки на Internovosti.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл №ФС77-32298
|