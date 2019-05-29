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В Великом Новгороде восстановят храм XII века


29.5.2019 13:55
В Великом Новгороде восстановят храм XII векаФото: vipgeo.ru

По данным пресс-центра Новгородского областного правительства, в скором времени начнутся работы по восстановлению аварийного храма XII века.

Новгородский госмузей-заповедник стал пользователем церкви Петра и Павла на Синичьей горе благодаря поддержке Минкультуры РФ, отмечается в сообщении.

В местной администрации отметили, что у церкви, после того, как были преодолены все бюрократические трудности, появился, наконец, законный хозяин. Теперь церковь будут восстанавливать на средства, выделенные из бюджета федерального уровня.

Ранее в управлении Росимущества по Новгородской и Псковской областям заявили о том, что разработан проект реставрации данного памятника.

Как свидетельствуют древние летописи, храм на Синичьей горе создан в последней трети XII века. Охраняемая ЮНЕСКО церковь Петра и Павла входит в число немногих памятников русской архитектуры домонгольского периода, которые сохранились до сегодняшнего времени.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 181

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