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Саакашвили просит Зеленского вернуть ему украинское гражданство
07:06
Фото: dilova.com.ua
Как заявил адвокат Руслан Чернолуцкий, представляющий интересы бывшего грузинского лидера Михаила Саакашвили, в администрацию президента Украины Владимира Зеленского уже было передано соответствующее письмо.
В послании Саакашвили просит нового главу украинского государства вернуть ему гражданство.
Как указано в письме Михаила Саакашвили, у него незаконно отняли украинский паспорт - согласно Конституции, киевские власти не имели права этого делать. Кроме того, в соответствии с нормами международного права недопустимо "оставлять человека вообще без гражданства".
По словам Руслана Чернолуцкого, прося Владимира Зеленского о восстановлении украинского гражданства, Михаил Саакашвили подчеркивает, что не настаивает на каких-либо должностях и преференциях.
Не так давно бывший одесский губернатор выражал намерение вернуться на Украину, чтобы оказать помощь Владимиру Зеленскому в осуществлении его обещаний. Выполнив свой долг в Киеве, он собирался вернуться в Грузию, заявил Михаил Саакашвили.
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