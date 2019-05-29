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В Казани скончался пострадавший на пожаре в "Нижнекамскнефтехиме"
29.5.2019 11:57
Фото: livejournal.com
До трех человек увеличилось количество погибших в результате ЧП на предприятии "Нижнекамскнефтехима", передают российские СМИ.
Как рассказали представители больницы, минувшей ночью, несмотря на все усилия медиков, скончался еще один пострадавший.
ЧП случилось 19 апреля, когда на заводе изопрена-мономера "Нижнекамскнефтехима" начался пожар. Возгорание было зафиксировано во время планового капитального ремонта.
По уточненным данным, пострадали семнадцать человек, которые являлись сотрудниками двух подрядных организаций. С термическими ожогами различной степени их доставили в медицинские учреждения.
В администрации компании позднее заявили о том, что ущерб, который был нанесен производству, признан незначительным.
После гибели пострадавших на пожаре людей следственные органы приняли решение о возбуждении уголовного дела по статье о нарушении требований охраны труда.
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