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Названа причина падения рейтинга Путина


29.5.2019 10:22
Названа причина падения рейтинга ПутинаФото: fotocdn.net

По мнению руководителя ВЦИОМ Валерия Федорова, сложившуюся ситуацию можно объяснить "эффектом черных очков".

На эту тему глава центра высказался в передаче Hard Day's Night, которая выходит в эфире телевизионного канала "Дождь".


Как предположил глава Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ) Валерий Федоров, причиной снижения рейтинга президента РФ, зафиксированного статистикой, является "эффект черных очков".

На сегодняшний день россияне "не верят в то, что жизнь завтра будет лучше", - пояснил Федоров. В результате это сказывается и на отношении к российскому лидеру Владимиру Путину. По мнению главы ВЦИОМ, "жить лучше" в понимании граждан означает рост их доходов, а этого не происходит в течение последних пяти лет. Сложившаяся в стране обстановка, отметил Федоров, "людей сильно напрягает".

По словам руководителя центра, острая фаза кризиса в нашей стране завершилась в 2016 году. Вместе с тем, с того времени заметного улучшения жизни у населения так и не случилось.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 125

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