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В Ростовской области во время задержания ранили сотрудника полиции
28.5.2019 22:15
Фото: cod11.ru
Полиция Ростовской области выясняет обстоятельства инцидента, в результате которого был ранен сотрудник правоохранительных органов.
ЧП случилось в городе Каменск-Шахтинский.
Как передает агентство "Интерфакс-Юг", подвергшийся вооруженному нападению полицейский в тот момент не находился на службе. Со ссылкой на пресс-службу регионального главка МВД РФ сообщается, что силовик обратил внимание на подозрительного мужчину.
Сотрудник полиции попытался задержать гражданина, который вызвал у него вопросы. Однако подозрительный мужчина начал оказывать сопротивление. Достав имевшийся у него нож, злоумышленник нанес правоохранителю несколько ранений. Сразу после этого он скрылся в неизвестном направлении.
Раненого полицейского сразу же доставили в медицинское учреждение для оказания помощи. Обстоятельства инцидента выясняются.
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