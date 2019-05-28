Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter Сын Бекхэма вновь оказался в центре скандала

28.5.2019 18:01

Фото: jetss.com



20-летний Бруклин Бекхэм подрался со своей возлюбленной в Каннах.



ЧП случилось в одном из пятизвездочных отелей в Каннах, где влюбленные сняли номер, информирует Nation News.



Как стало известно, сын известного футболиста Дэвида Бекхэма и его 22-летняя пассия Ханна Кросс впервые вышли в свет в качестве пары на премьере новой ленты Квентина Тарантино "Однажды в Голливуде". Судя по снимкам, сделанным на красной дорожке, Бруклин был крайне доволен, что привез подружку в Канны, где она в прошлом еще никогда не была.



По данным СМИ, вскоре после того, как Бруклин и Ханна заселились в Hotel Martinez, между ними произошла крупная ссора. Пара заказала шампанское в номер, но устроить романтический вечер у них не получилось. Выясняя отношения, молодые люди дошли до рукоприкладства.



Во время разговора, который велся уже на повышенных тонах, девушка неожиданно дала Бруклину оплеуху. Получив удар по лицу, тот попытался наброситься на подругу, но в потасовку вовремя вмешались секьюрити.



В прессе ранее уже появлялись публикации о том, что звездные родители Бруклина не в восторге от его нового увлечения. Дело в том, что молодые люди на протяжении полугода романтических отношений то устраивают оглушительные ссоры, то так же шумно мирятся.



Автор: Злата Богатова

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