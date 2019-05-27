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В ЕАО погиб мужчина, пытавшийся спасти двух тонувших девочек
27.5.2019 07:31
Фото: catcher.fish
Следственные органы Еврейской автономной области (ЕАО) приступили к проверке по факту трагедии, сообщают российские СМИ.
ЧП случилось в минувшее воскресенье, 26 мая.
Как сообщает пресс-служба Главного управления МЧС по ЕАО, детей, зовущих на помощь, заметил мужчина, проезжавший по мосту через реку Вертопрашиха. Бросившись в холодную воду, он смог вытащить одного ребенка.
По словам очевидцев, мужчина поплыл за второй девочкой, нырнул и больше не показывался над поверхностью реки.
В ведомстве отметили, что второму подростку удалось выбраться из ледяной воды самостоятельно. Обеих девочек сразу же доставили для обследования в Ленинскую ЦРБ.
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