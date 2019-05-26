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В Китае впервые сфотографировали редчайшую панду-альбиноса
26.5.2019 22:00
Фото: tvzvezda.ru
Уникальное животное удалось запечатлеть на высоте около 2000 метров над уровнем моря, передают китайские СМИ.
По мнению ученых, это свидетельствует о выдающихся физических параметрах панды.
Снимок был сделан на территории природного заповедника Волонг в китайской провинции Сычуань. Животное, обитающее в дикой природе, попало в объектив одной из установленных там фотоловушек.
Как полагают зоологи, изучившие фото, медведю один-два года. Судя по полученному снимку, зверь здоров и находится в отличной форме, учитывая, что панда обитает на высоте около 2000 метров над уровнем моря. Кроме необычной расцветки, на фото можно разглядеть белоснежные когти животного и глаза - с красным оттенком.
Сотрудники заповедника сейчас собираются установить новые камеры, чтобы получить больше сведений о панде-альбиносе, в частности, узнать его пол и выяснить, есть ли у него потомство.
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