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В Китае впервые сфотографировали редчайшую панду-альбиноса


26.5.2019 22:00
В Китае впервые сфотографировали редчайшую панду-альбиносаФото: tvzvezda.ru

Уникальное животное удалось запечатлеть на высоте около 2000 метров над уровнем моря, передают китайские СМИ.

По мнению ученых, это свидетельствует о выдающихся физических параметрах панды.

Снимок был сделан на территории природного заповедника Волонг в китайской провинции Сычуань. Животное, обитающее в дикой природе, попало в объектив одной из установленных там фотоловушек.

Как полагают зоологи, изучившие фото, медведю один-два года. Судя по полученному снимку, зверь здоров и находится в отличной форме, учитывая, что панда обитает на высоте около 2000 метров над уровнем моря. Кроме необычной расцветки, на фото можно разглядеть белоснежные когти животного и глаза - с красным оттенком.

Сотрудники заповедника сейчас собираются установить новые камеры, чтобы получить больше сведений о панде-альбиносе, в частности, узнать его пол и выяснить, есть ли у него потомство.

Автор: Злата Богатова

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