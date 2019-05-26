Новости шоу-бизнеса

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Дочь Алсу поздравила всех участников конкурса "Голос. Дети" с победой


26.5.2019 18:42
Дочь Алсу поздравила всех участников конкурса "Голос. Дети" с победойФото: sensum.pro

Микелла Абрамова впервые после победы публично прокомментировала итоги шоу, передает ТАСС.

На своей странице в Instagram она также высказала благодарность организаторам конкурса.

По словам Микеллы Абрамовой, она очень благодарна Первому каналу, организаторам и наставникам шоу, ведь сбылась ее давняя мечта о выходе на эту сцену. Дочь Алсу отметила, что период участия в этом суперпроекте был самым лучшим, самым веселым и самым насыщенным в ее жизни.

Юная артистка также поздравила недавних соперников с победой.

Напомним, финальное шоу телепроекта "Голос. Дети" вышло в эфир 26 апреля. Практически сразу после этого разгорелся скандал из-за небывалого отрыва между победительницей - дочерью Алсу и другими участниками.

Вскоре Первый канал объявил о начале проверки результатов голосования, а потом и вовсе аннулировал итоги конкурса.

Позднее Константин Эрнст сообщил, что согласно решению организаторов, победителями шестого сезона шоу “Голос. Дети” признаются все, кто смог добраться до финала. Генеральный директор Первого канала пояснил, что каждый из талантливых юных артистов получит приз в размере один миллион рублей. Кроме того, у ребят будет возможность записаться в студии “Юниверсал мьюзик”.

Автор: Злата Богатова
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