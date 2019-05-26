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В США выставят на торги любовную переписку Леонарда Коэна
26.5.2019 17:28
Фото: amazonaws.com
Леонард Коэн и его муза Марианна Илен
Как сообщают американские СМИ, аукцион состоится в Нью-Йорке. На нем будут представлены пятьдесят писем, которые выдающийся литератор и артист писал своей возлюбленной.
По мнению организаторов аукциона, послания позволяют проследить, как поэт постепенно превращался в великого исполнителя.
Начинавший в тот период как поэт, Леонард Коэн познакомился с Марианной Илен в 1960 году на греческом острове Гидра. Впоследствии она стала для него настоящей музой, вдохновив на такие известные композиции, как "Птица на проводе" и другие. Под влиянием своей спутницы Коэн начал чувствовать себя настолько уверенным, чтобы публично исполнять собственные сочинения.
Торги будет проводить аукционный дом Christie's. Большая часть писем, которые будут представлены уже в июне, в прошлом никогда не публиковалась.
Леонард Норман Коэн родился 21 сентября 1934 года в Монреале. Первый сборник стихов он выпустил в 1956 год, а уже через несколько лет начал серьезно заниматься музыкой. В общей сложности Коэн выпустил двадцать альбомов. В 2008 году артиста включили в Зал славы рок-н-ролла. Выдающийся поэт, автор и исполнитель скончался 7 ноября 2016 года в Лос-Анджелесе.
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