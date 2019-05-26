|
|Главное
|Политика
|Экономика
|Общество
|Культура
|Происшествия
|Шоу-бизнес
|Спорт
|Технологии
|
Новости шоу-бизнесаПодпишитесь на нашу рассылку
Женская сеть myJulia.ru
|
В Китае до 10 человек возросло число жертв утечки газа на грузовом судне
26.5.2019 16:19
Фото: sb.by
ЧП случилось в порту Лунъянь городского округа Вэйхай (провинция Шаньдун).
По последним данным, количество погибших увеличилось до десяти, девятнадцать человек остаются в больнице.
Ранее местное правительство сообщило о гибели восьми человек.
На сегодняшний день врачам удалось стабилизировать состояние пострадавших, которые были экстренно госпитализированы после ЧП. По словам медиков, угрозы жизни нет.
Инцидент случился в минувшую субботу, 25 мая, примерно в 16:00 по местному времени (11:00 по Москве). По предварительным данным, утечка произошла на грузовом судне, которое было зарегистрировано в провинции Фуцзянь. В порту Лунъянь оно проходило ремонт.
Установлено, что утечка двуокиси углерода произошла из-за неполадок в работе системы пожаротушения.
После ЧП местное руководство распорядилось о формировании специальной рабочей группы, членам которой предстоит провести тщательное расследование, а также координировать действия по ликвидации последствий утечки.
Добавить комментарийДля добавления комментария заполните все поля формы:
Смотрите еще:
|
Тайны дня
Поиск
Популярное
Кулинарные рецепты на Поваренке
|Главное
|Политика
|Экономика
|Общество
|Культура
|Происшествия
|Шоу-бизнес
|Спорт
|Технологии
©2008 Интерновости.Ру, проект группы «МедиаФорт»
Редакция сайта: info@internovosti.ru. Общие и административные вопросы: info@mediafort.ru
Информация на сайте для лиц старше 18 лет.
Перепечатка материалов допускается при наличии активной ссылки на Internovosti.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл №ФС77-32298
|