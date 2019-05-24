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Коломойский призывает Зеленского объявить дефолт


15:36
Коломойский призывает Зеленского объявить дефолтФото: vk.com

Киевским властям необходимо объявить дефолт по внешнему долгу, убежден Игорь Коломойский.

Мнение украинского бизнесмена приводится в статье Financial Times.

Как сообщается в материале, который вышел под заголовком "Украинский олигарх призывает Владимира Зеленского объявить дефолт по долгам", Киеву стоит брать пример с Афин. Игорь Коломойский напомнил, как Греция стала первой развитой страной, не выплатившей кредит МВФ.

Кроме того, в схожих обстоятельствах в прошлом не раз оказывалась и Аргентина. В результате "они реструктурировали все", отметил олигарх.

Напомним, на прошлой неделе Коломойский подтвердил, что вернулся на Украину.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 101

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