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Коломойский призывает Зеленского объявить дефолт
15:36
Фото: vk.com
Киевским властям необходимо объявить дефолт по внешнему долгу, убежден Игорь Коломойский.
Мнение украинского бизнесмена приводится в статье Financial Times.
Как сообщается в материале, который вышел под заголовком "Украинский олигарх призывает Владимира Зеленского объявить дефолт по долгам", Киеву стоит брать пример с Афин. Игорь Коломойский напомнил, как Греция стала первой развитой страной, не выплатившей кредит МВФ.
Кроме того, в схожих обстоятельствах в прошлом не раз оказывалась и Аргентина. В результате "они реструктурировали все", отметил олигарх.
Напомним, на прошлой неделе Коломойский подтвердил, что вернулся на Украину.
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