Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter Коломойский подтвердил, что вернулся на Украину

11:18

Фото: obozrevatel.com



Как передает портал TheBabel, на Украину вернулся Игорь Коломойский.



Первым о возвращении бизнесмена сообщил в своем Telegram-канале журналист Михаил Ткач, вскоре после чего Коломойский сам подтвердил эти сведения.



В комментарии TheBabel Игорь Коломойский подтвердил информацию о том, что возвратился на Украину. Минувшей ночью бизнесмен прилетел в город Днепр, который ранее носил название Днепропетровск. Бизнесмен, прокомментировав сведения о его возвращении, отметил, что пока не знает, чем будет заниматься в ближайшее время.



В конце 2016 года киевские власти приняли решение о национализации Приватбанка, который на тот момент являлся крупнейшим в стране. Коломойский был основным акционером этого финансового учреждения. Затем 100% акций банка перешли Минфину Украины. В минувшем апреле суд в Киеве признал национализацию Приватбанка незаконной. Договор по его купле-продаже, согласно вынесенному вердикту, можно считать недействительным.



Покинув Украину летом 2017 года, Коломойский сначала остановился в Швейцарии, откуда затем переселился в Израиль. Не так давно бизнесмен заговорил о том, что может возвратиться на Украину после того, как состоится инаугурация Владимира Зеленского.



По словам Коломойского, он не собирается прилагать усилия для того, чтобы вернуть банк. Вместе с тем, он намерен добиться справедливости в судебном порядке и рассчитывает на выплату двух миллиардов долларов в качестве компенсации, которую готов получить гособлигациями.



В прошлом году в СМИ появились сообщения о тайной встрече Игоря Коломойского с Юлией Тимошенко. Украинского олигарха и лидера фракции "Батькивщина" заметили в одном из отелей Варшавы.



Автор: Злата Богатова

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