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В Японии после столкновения двух кораблей пропали без вести четыре человека
26.5.2019 15:25
Фото: livejournal.com
Катастрофа случилась у побережья префектуры Тиба к востоку от Токио, сообщает телевизионный канал NHK.
После столкновения одно судно затонуло. Обстоятельства ЧП, случившегося минувшей ночью в условиях крайне плохой видимости, сейчас выясняют специалисты.
Два грузовых судна, шедших под флагом Японии, столкнулись в акватории Тихого океана на расстоянии около 11 км от берега. В результате один из кораблей, на борту которого в тот момент находилось пять человек, затонул.
Спастись пока смог лишь капитан, отмечает канал. Пропавших без вести членов экипажа сейчас разыскивает береговая охрана. В поисково-спасательной операции задействованы катеры и вертолеты.
По данным СМИ, причиной столкновения могла стать плохая видимость - ЧП произошло ночью. Кроме того, в районе происшествия был густой туман. Известно, что затонувшее судно перевозило более полутора тысяч тонн стали. Грузовой корабль следовал в Осаку.
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