|
|Главное
|Политика
|Экономика
|Общество
|Культура
|Происшествия
|Шоу-бизнес
|Спорт
|Технологии
|
Новости шоу-бизнесаПодпишитесь на нашу рассылку
Женская сеть myJulia.ru
|
В Петербурге вновь проходит День эрмитажного кота
25.5.2019 16:53
Фото: multiurok.ru
Праздничное мероприятие началось сегодня в Зимнем дворце Петербурга в полдень.
Открывает программу подведение итогов международного творческого конкурса, участники которого посвятили свои работы пушистым обитателям главного музея России.
Сегодня посетители Эрмитажа также смогут принять участие в других открытых конкурсах и играх, увидеть выставку "Китайский свиток "Кот и две бабочки", которая организована в Арапском зале.
Традиционно всем желающим представится возможность прогуляться в подвалы Эрмитажа, где и обитают знаменитые коты, которые ранее уже были признаны настоящей достопримечательностью Северной столицы.
Считается, что впервые кот начал постоянно жить в Зимнем еще во времена Петра I, причем император привез животное из Голландии. Впоследствии по всей стране искали самых больших котов по распоряжению Елизаветы Петровны. Лучших кошек отправляли на "службу" в Эрмитаже, чтобы они охотились там на мышей и крыс.
В период правления Екатерины II кошки получили практически официальный статус охранников картинных галерей.
Добавить комментарийДля добавления комментария заполните все поля формы:
Смотрите еще:
|
Тайны дня
Поиск
Популярное
Кулинарные рецепты на Поваренке
|Главное
|Политика
|Экономика
|Общество
|Культура
|Происшествия
|Шоу-бизнес
|Спорт
|Технологии
©2008 Интерновости.Ру, проект группы «МедиаФорт»
Редакция сайта: info@internovosti.ru. Общие и административные вопросы: info@mediafort.ru
Информация на сайте для лиц старше 18 лет.
Перепечатка материалов допускается при наличии активной ссылки на Internovosti.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл №ФС77-32298
|