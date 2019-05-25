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Китайские хирурги прооперировали девочку с 14 пальцами


25.5.2019 16:24
Китайские хирурги прооперировали девочку с 14 пальцамиФото: © Shenyang Medical College

Как пишет Daily Mail, в результате врожденной патологии у ребенка было по два лишних пальца на каждой руке.

Кисти рук девочки не были симметричными, при этом левые пальцы срослись, тогда как правые сформировались из большого.

По словам родителей ребенка, среди их предков подобное уже встречалось не раз. Отклонение наблюдалось у представителей по меньшей мере пяти поколений. Ребенка успешно прооперировали хирурги центральной больницы медколледжа Шэньяна, который расположен в провинции Ляонин на северо-востоке страны. По словам одного из врачей, ему очень редко приходилось видеть пациентов с такими аномалиями.

Перед вмешательством медики провели специальное исследование, чтобы выяснить, "какие пальцы лучше сохранить, а какие – убрать", – отмечают специалисты, проводившие операцию.

Девочка перенесла операцию хорошо, сейчас ее руки практически не отличаются от нормальных, рассказывают родственники маленькой пациентки.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 131

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