|
|Главное
|Политика
|Экономика
|Общество
|Культура
|Происшествия
|Шоу-бизнес
|Спорт
|Технологии
|
Новости шоу-бизнесаПодпишитесь на нашу рассылку
Женская сеть myJulia.ru
|
Китайские хирурги прооперировали девочку с 14 пальцами
25.5.2019 16:24
Фото: © Shenyang Medical College
Как пишет Daily Mail, в результате врожденной патологии у ребенка было по два лишних пальца на каждой руке.
Кисти рук девочки не были симметричными, при этом левые пальцы срослись, тогда как правые сформировались из большого.
По словам родителей ребенка, среди их предков подобное уже встречалось не раз. Отклонение наблюдалось у представителей по меньшей мере пяти поколений. Ребенка успешно прооперировали хирурги центральной больницы медколледжа Шэньяна, который расположен в провинции Ляонин на северо-востоке страны. По словам одного из врачей, ему очень редко приходилось видеть пациентов с такими аномалиями.
Перед вмешательством медики провели специальное исследование, чтобы выяснить, "какие пальцы лучше сохранить, а какие – убрать", – отмечают специалисты, проводившие операцию.
Девочка перенесла операцию хорошо, сейчас ее руки практически не отличаются от нормальных, рассказывают родственники маленькой пациентки.
Добавить комментарийДля добавления комментария заполните все поля формы:
Смотрите еще:
|
Тайны дня
Поиск
Популярное
Кулинарные рецепты на Поваренке
|Главное
|Политика
|Экономика
|Общество
|Культура
|Происшествия
|Шоу-бизнес
|Спорт
|Технологии
©2008 Интерновости.Ру, проект группы «МедиаФорт»
Редакция сайта: info@internovosti.ru. Общие и административные вопросы: info@mediafort.ru
Информация на сайте для лиц старше 18 лет.
Перепечатка материалов допускается при наличии активной ссылки на Internovosti.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл №ФС77-32298
|