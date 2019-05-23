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Во Владивостоке после скандального выпускного уволилась директор школы


08:07
Во Владивостоке после скандального выпускного уволилась директор школыФото: vk.com

Руководитель образовательного учреждения написала заявление об увольнении по собственному желанию вскоре после того, как в СМИ и социальных сетях распространились публикации о выпускном.

Мероприятие, организованное в формате костюмированной вечеринки, вызвало обширный общественный резонанс.

Судя по фото- и видеоматериалам, которые распространились в социальных сетях и средствах массовой информации, выпускники одной из школ Владивостока выступали на торжественном мероприятии в различных костюмах. Среди учеников, поучаствовали в празднике, выделялась группа, которая разбрасывала разноцветные краски и танцевала. Спустя некоторое время они также распылили огнетушитель в здании школы.

Скандал разгорелся из-за того, что трое парней появились на сцене в костюмах "зайчиков" с черными масками, тогда как на одной из девушек была форма полицейского. В результате в СМИ начали сравнивать школьный выпускной с БДСМ-вечеринкой. На фоне резонанса руководитель учебного заведения решила покинуть свой пост.

По данным "КП-Владивосток", директор школы № 74 Галина Пугина проработала там тридцать лет, пять из которых - на должности руководителя.

Ранее вновь произошел скандал в пермской гимназии No 4, руководство которой в прошлом году оштрафовали за отказ пускать на уроки подростка с розовыми волосами. На этот раз администрация установила правила поступления в первый класс, согласно которым мальчикам требовалось набрать меньше баллов, чем девочкам.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 349

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