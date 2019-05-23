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Счетная палата выявила нарушения в Большом театре, Госфильмофонде и Эрмитаже
23.5.2019 14:15
Фото: vk.com
Как сообщает пресс-служба Счетной палаты РФ, по итогам прошлого года руководство целого ряда учреждений культурной сферы, в частности, Большого театра, Госфильмофонда и Государственного Эрмитажа допустило нарушения при расходовании средств федерального бюджета.
По итогам проверки ведомство собирается подготовить обращение в Генеральную прокуратуру, где будет указано на проблемы, обнаруженные в Госфильмофонде. В частности, речь идет о том, что при проведении конкурса на строительство фильмохранилища единую закупку искусственно раздробили. В результате были заключены шесть контрактов с единственным поставщиком. Стоимость каждого из них составила до 400 тысяч рублей, отмечает Счетная палата.
Среди нарушений, которые были выявлены в Большом театре и Эрмитаже, ведомство указало на низкое кассовое исполнение субсидий на капвложения - в прошлом году уровень составил лишь 39,5% по причине длительных сроков получения разрешений на выполнение работ различными подрядчиками. Кроме того, в Эрмитаже не смогли окончить четвертый этап строительства фондохранилища. В период, когда осуществлялась проверка, техническая готовность объекта оценивалась только в 55%.
В Большом театре за счет субсидии на госзадание выплачивалась заработная плата сотруднику, который вообще не был задействован в выполнении этого проекта. Вместе с тем, руководство незамедлительно это нарушение исправило: еще во время проверки в федеральный бюджет возместили около 280 тысяч рублей.
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