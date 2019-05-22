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В Барнауле девочка впала в кому после того, как ее сбила с ног лошадь на коноферме
22.5.2019 23:32
Фото: bloknot-novorossiysk.ru
ЧП случилось в местной школе олимпийского резерва, сообщили представители регионального СУ СКР.
В ходе начатой проверки специалисты дадут процессуальную оценку деятельности или бездействию работников учреждения.
Как стало известно, ЧП случилось в минувшее воскресенье,19 мая. Воспитанница спортивной школы олимпийского резерва находилась в тот момент на территории конофермы в Барнауле (Алтайский край), рассказали в пресс-центре регионального СУ СКР.
Установлено, что жеребец, предположительно, мог испугаться другой лошади. В результате животное занервничало и сбило гулявшую с ним 15-летнюю наездницу с ног. Девочку сразу же доставили в больницу. По словам врачей, подросток сейчас находится в коме. Специалисты пока не дают прогнозов.
По итогам проверки, в ходе которой выясняют, как в школе обеспечивалась безопасность воспитанников, будет принято решение о возбуждении уголовного дела.
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