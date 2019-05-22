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В России впервые вынесли пожизненный приговор торговцу наркотиками
22.5.2019 23:11
Фото: sledcom.ru
В ходе расследования было установлено, что Шерали Табаров смог создать канал, по которому в Россию транзитом через территории других государств осуществлялись поставки героина, причем в особо крупных размерах.
Согласно материалам уголовного дела, речь шла о контрабанде почти 700 кг зелья.
Впервые в России вынесли пожизненный приговор за торговлю героином, передает ТАСС. Суд вынес такое решение в отношении Шерали Табарова, который руководил преступной сетью, члены которой доставляли наркотики сначала из Афганистана в Таджикистан, а потом, транзитным путем через другие государства, на территорию Российской Федерации.
Как рассказала официальный представитель МВД РФ Ирина Волк, Верховным судом РФ приговор Московского областного суда по данному уголовному делу был оставлен в силе без изменений. Помимо организатора международного преступного сообщества Шерали Табарова к ответственности в рамках этого уголовного дела привлекли и ряд лидеров данной преступной группировки.
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