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В Костромской области найдено тело мальчика, пропавшего в минувшем апреле
22.5.2019 22:29
Фото: livejournal.com
Под Костромой найдены останки второго из мальчиков, которые ранее пропали во время прогулки.
ЧП случилось в окрестностях поселка Лесобаза Мантуровского района.
Как стало известно от представителей регионального СУ СКР, найдено тело мальчика, который пропал, отправившись на прогулку в начале апреля. Ребенок в тот момент находился в компании семилетнего друга.
Тело младшего из ребят, ушедших к реке, обнаружили через несколько дней после исчезновения в реке Унжа, в пределах городской черты Мантурово. Какие-либо признаки криминальной смерти на теле мальчика отсутствовали.
Ранее следственные органы возбудили по факту безвестного исчезновения двух детей уголовное дело по статье "Убийство".
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