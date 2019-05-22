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В Костромской области найдено тело мальчика, пропавшего в минувшем апреле


22.5.2019 22:29
В Костромской области найдено тело мальчика, пропавшего в минувшем апрелеФото: livejournal.com

Под Костромой найдены останки второго из мальчиков, которые ранее пропали во время прогулки.

ЧП случилось в окрестностях поселка Лесобаза Мантуровского района.

Как стало известно от представителей регионального СУ СКР, найдено тело мальчика, который пропал, отправившись на прогулку в начале апреля. Ребенок в тот момент находился в компании семилетнего друга.

Тело младшего из ребят, ушедших к реке, обнаружили через несколько дней после исчезновения в реке Унжа, в пределах городской черты Мантурово. Какие-либо признаки криминальной смерти на теле мальчика отсутствовали.

Ранее следственные органы возбудили по факту безвестного исчезновения двух детей уголовное дело по статье "Убийство".

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 323

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