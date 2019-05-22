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В Италии на трассе перевернулся автобус с туристами из России: погибла женщина В Италии на трассе перевернулся автобус с туристами из России: погибла женщина
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В Италии на трассе перевернулся автобус с туристами из России: погибла женщина


22.5.2019 20:28
В Италии на трассе перевернулся автобус с туристами из России: погибла женщинаФото: evpatoriatime.com

По уточненным данным, в результате ДТП пострадали 37 человек, в том числе, 19 граждан РФ. Одна из россиянок от полученных травм скончалась, заявили представители дипмиссии.

В салоне автобуса также находились туристы из ряда стран постсоветского пространства.

Как стало известно, в результате дорожно-транспортного происшествия с туристическим автобусом в Италии погибла туристка из РФ. Ранения различной степени тяжести получили девятнадцать россиян, заявили в дипмиссии. Отмечается, что российские дипломаты сразу после ЧП направились в медицинские учреждения Сиены, куда доставляли пострадавших в аварии туристов.

Среди пострадавших - граждане Армении, Белоруссии, Грузии, Казахстана и Украины, а также ряда других стран Европы. Состояние четырех пациентов врачи оценивают как тяжелое. Шестнадцать человек смогут покинуть в больницу уже в ближайшее время, отмечают итальянские СМИ. Четверо пострадавших от предложенной им госпитализации отказались сами.

ДТП случилось сегодня утром на автотрассе Сиена - Флоренция. По данным местной полиции, в качестве приоритетной версии сейчас рассматривается ошибка водителя. Потеряв управление, он допустил съезд с проезжей части с последующим опрокидыванием автобуса, считают итальянские следователи.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 273

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