Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter В Италии на трассе перевернулся автобус с туристами из России: погибла женщина

22.5.2019 20:28

Фото: evpatoriatime.com



По уточненным данным, в результате ДТП пострадали 37 человек, в том числе, 19 граждан РФ. Одна из россиянок от полученных травм скончалась, заявили представители дипмиссии.



В салоне автобуса также находились туристы из ряда стран постсоветского пространства.



Как стало известно, в результате дорожно-транспортного происшествия с туристическим автобусом в Италии погибла туристка из РФ. Ранения различной степени тяжести получили девятнадцать россиян, заявили в дипмиссии. Отмечается, что российские дипломаты сразу после ЧП направились в медицинские учреждения Сиены, куда доставляли пострадавших в аварии туристов.



Среди пострадавших - граждане Армении, Белоруссии, Грузии, Казахстана и Украины, а также ряда других стран Европы. Состояние четырех пациентов врачи оценивают как тяжелое. Шестнадцать человек смогут покинуть в больницу уже в ближайшее время, отмечают итальянские СМИ. Четверо пострадавших от предложенной им госпитализации отказались сами.



ДТП случилось сегодня утром на автотрассе Сиена - Флоренция. По данным местной полиции, в качестве приоритетной версии сейчас рассматривается ошибка водителя. Потеряв управление, он допустил съезд с проезжей части с последующим опрокидыванием автобуса, считают итальянские следователи.



Автор: Злата Богатова

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