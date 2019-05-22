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Мужчину, забравшегося на Эйфелеву башню, направили в психбольницу
22.5.2019 09:10
Фото: ridus.ru
Мужчину, который в течение нескольких часов отказывался спускаться с символа Франции, доставили в специализированное медицинское учреждение, передает BFM TV.
Предварительно с ним побеседовали полицейские. Обстоятельства инцидента выясняются.
Как стало известно, мужчина действительно является выходцем из России. Забравшись на Эйфелеву башню, он говорил по-русски и по-английски.
По данным французских правоохранителей, приехав ранее в Париж, он обращался к властям с просьбой о предоставлении ему убежища. Расследование по факту инцидента активно продолжается, отметили в столичной полиции.
Ранее мужчина около пяти часов провел на Эйфелевой башне, забравшись на очень большую высоту. Находясь на одном из пролетов достопримечательности, он решительно отказывался спускаться и угрожал, что бросится вниз. Однако позже мужчина заявил что готов сдаться властям.
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