|
|Главное
|Политика
|Экономика
|Общество
|Культура
|Происшествия
|Шоу-бизнес
|Спорт
|Технологии
|
Новости шоу-бизнесаПодпишитесь на нашу рассылку
Женская сеть myJulia.ru
|
В Польше в первый раз появились на свет шестеро близнецов
21.5.2019 06:33
Фото: vk.com
Вес каждого из новорожденных составляет примерно килограмм, сообщает телевизионный канал TVN24.
Как стало известно, у жительницы Кракова родились четыре дочки и два сына.
В минувший понедельник, 20 мая, в Польше впервые родились сразу шестерых детей. В семье жительницы города Кракова появились на свет четверо дочерей и двое сыновей. По данным польских СМИ, дети родились в Университетской больнице. Малыши, учитывая их сравнительно небольшой вес, по решению врачей пока остаются в инкубаторах. Мать чувствует себя нормально, отметили в клинике.
Прокомментировав радостное известие, официальные представители Университетской больницы Кракова подчеркнули, что в Польше подобное еще никогда не происходило.
Напомним, в минувшем апреле в Японии выписали из больницы мальчика, появившегося на свет с массой 258 граммов. В детской больнице префектуры Нагано выхаживали ребенка с октября прошлого года. Через несколько месяцев вес мальчика уже составлял около трех килограммов, ребенок научился сам пить материнское молоко. Поэтому родителям наконец разрешили увезти малыша домой.
Добавить комментарийДля добавления комментария заполните все поля формы:
Смотрите еще:
|
Тайны дня
Поиск
Популярное
Кулинарные рецепты на Поваренке
|Главное
|Политика
|Экономика
|Общество
|Культура
|Происшествия
|Шоу-бизнес
|Спорт
|Технологии
©2008 Интерновости.Ру, проект группы «МедиаФорт»
Редакция сайта: info@internovosti.ru. Общие и административные вопросы: info@mediafort.ru
Информация на сайте для лиц старше 18 лет.
Перепечатка материалов допускается при наличии активной ссылки на Internovosti.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл №ФС77-32298
|