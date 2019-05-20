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Третьяковка собирается подать гражданский иск в связи с повреждением картины Репина
20.5.2019 16:14
Фото: sledcom.ru
Руководство Третьяковской галереи намерено обратиться в суд с гражданским иском из-за повреждения картины "Иван Грозный и сын его Иван 16 ноября 1581 года".
Как сообщила журналистам директор музея Зельфира Трегулова, юристы уже начали подготовку соответствующих документов.
Пока не уточняется, кто будет указан в иске в качестве ответчика.
Реставраторам, которые продолжают работать над восстановлением знаменитого полотна, уже удалось отделить авторский холст, рассказала Трегулова. Специалисты завершили один из наиболее важных этапов - раздублирование (расслоение) холста. Теперь стало возможным осуществлять следующие шаги.
По словам заведующего отделом реставрации масляной живописи XVIII - начала XX века Андрея Голубейко, у специалистов в ходе работы ранее появились трудности. Во время реставрации выяснилось, что полотно сильно реагирует на влагу, поэтому нужно использовать новые методики.
Около года назад 37-летний Игорь Подпорин, приехавший в столицу из Воронежской области, нанес полотну серьезные повреждения. Придя в Третьяковскую галерею 25 мая 2018 года, мужчина разбил стекло, под которым находилось произведение искусства, металлическим ограждением. В результате холст был разодран в нескольких местах. Кроме того, вандал повредил авторскую раму.
Позже, когда Подпорина задержали, он пытался объяснить свои действия тем, что его возмутило содержание картины. Мужчина убежден, что на холсте изображена "ложь". В минувшем апреле столичный Замоскворецкий суд приговорил Подпорина к двум с половиной годам лишения свободы. Отбывать срок он будет в колонии общего режима.
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