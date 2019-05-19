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Под Иркутском упал в реку ребенок, игравший на берегу без присмотра взрослых
10:06
Фото: kpcdn.net
Сотрудники МЧС пытаются отыскать тело мальчика, сообщают региональные СМИ.
Трагедия случилась в окрестностях населенного пункта Новомальтинск, где двое детей, шести и четырех лет, без присмотра взрослых проводили время на берегу.
По факту ЧП проводят проверку правоохранительные органы.
К настоящему времени установлено, что играли на берегу, находясь на расстоянии около 400 метров от дома, где проживали. После того, как младший ребенок поскользнулся и упал в воду, его старший товарищ сразу же побежал звать взрослых. К сожалению, когда те добрались до берега, ребенок уже исчез из виду.
Предположительно, учитывая низкую температуру воды и бурное течение, у мальчика практически нет шансов выжить, отметили представители местных экстренных служб. Ведутся поиски ребенка. Известно также, что глубина реки, где случилось ЧП, составляет от полутора до двух метров.
Сотрудники МЧС вновь обращаются к местному населению с предупреждениями о том, что нельзя оставлять детей на берегу водоемов без должного присмотра.
В марте этого года трагически погиб ребенок на реке Олха в Шелеховском районе Иркутской области. Пока родители находились на работе в кафе, двое детей, двух и пяти лет, гуляли неподалеку, у расположенной вблизи реки Олха. Выглянув в окно, мать увидела, что дети провалились под лед. Спасти женщина, бросившаяся к реке, сумела лишь старшего ребенка - двухлетнего уже унесло течением.
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