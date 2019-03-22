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Под Иркутском провалился под лед и погиб двухлетний ребенок
08:12
Фото: tip.by
Как рассказали представители Главного управления МЧС по региону, трагедия случилась на реке Олха в Шелеховском районе.
В минувшую пятницу, 22 марта, двое детей гуляли у водоема, пока их родители работали.
В ходе начатой проверки установлено, что родители находились на работе в кафе. Двое детей, двух и пяти лет, гуляли неподалеку, у расположенной вблизи реки Олха.
Выглянув в окно, мать увидела, что дети провалились под лед. Спасти женщина, бросившаяся к реке, сумела лишь старшего ребенка - двухлетнего уже унесло течением.
По данным ведомства, смертельная опасность грозила обоим мальчикам, так как лед на Олхе, подмываемый течением, сейчас довольно хрупкий. Учитывая силу течения и глубину, достигающую двух метров, выходить на лед категорически нельзя.
Водолазы пожарно-спасательной службы уже обнаружили тело погибшего ребенка, чтобы извлечь его из реки, пришлось выпиливать лед, сообщили представители регионального главка МЧС.
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