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СМИ: появился новый способ хищения денег в терминалах СбербанкаСМИ: появился новый способ хищения денег в терминалах Сбербанка
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СМИ: появился новый способ хищения денег в терминалах Сбербанка


07:59
СМИ: появился новый способ хищения денег в терминалах СбербанкаФото: atr.ua

Как пишет "Коммерсант", злоумышленники в последнее время применяют новый способ кражи денежных средств, который осуществляется через терминалы Сбербанка.

По данным газеты, схема используется, когда у банкомата есть очередь.

Суть нового способа заключается в том, что злоумышленник, подходя к терминалу и не вставляя банковскую карту, выбирает определенную операцию. Не завершая ее, он уходит прочь. Если следующий клиент, следуя указаниям на экране, вставляет свою карту и вводит пин-код, предыдущая операция, инициированная предыдущим человеком, завершается в автоматическом режиме. В результате со счета второго клиента списываются деньги.

Как пишет газета, такой метод действует лишь если потенциальная жертва злоумышленников вводит пин-код быстро - в течение полутора минут. Иначе терминал сам автоматически прерывает операцию.

Впервые преступники начали практиковать этот способ еще около года назад, но в течение последних двух недель количество такого рода преступлений существенно увеличилось, отмечает издание.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 150

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