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В Хабаровске задержаны двое граждан Китая, подозреваемые в мошенничестве на $2 млрд
19.5.2019 21:53
Фото: vk.com
Иностранцев задержали в российском аэропорту, сообщили журналистам в региональном полицейском главке.
Сотрудниками транспортной полиции города Хабаровска была арестована пара граждан КНР, которые ранее были объявлены в международный розыск по линии Интерпола.
Кроме того, задержание проводилось в соответствии с соглашением о приграничном сотрудничестве российских правоохранительных органов с аналогичными структурами китайской провинции Хэйлунцзян, сообщает агентство "Интерфакс". Как стало известно, на родине 41-летний мужчина и 66-летняя женщина ранее были объявлены в розыск по подозрению в мошенничестве в особо крупном размере.
По данным китайских правоохранителей, пара входила в руководство преступного сообщества. Осуществлявшая противоправную деятельность коммерческая организация была создана подозреваемыми и насчитывала свыше пятидесяти тысяч сотрудников.
Согласно выводам специалистов, от действий этих мужчины и женщины, которые обвиняются в пирамидальном селлинге, пострадали более полутора миллионов человек. Общая сумма причиненного ущерба на сегодняшний день составляет около тринадцати с половиной миллиардов юаней (порядка двух миллиардов долларов).
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