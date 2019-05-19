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Алексей Гуськов снимется в роли русского шпиона
19.5.2019 15:41
Фото: nkino.ru
Известный российский артист театра и кино сыграет в фильме китайского режиссера, передает ТАСС.
Как стало известно, актер примет участие в реализации проекта, который готовится для Netflix.
Народный артист РФ Алексей Гуськов сыграет в ленте знаменитого китайского режиссера Юань Чжана. О творческих планах журналистам рассказал сам актер. По словам Гуськова, на этот раз он предстанет в образе русского шпиона.
Сейчас актер находится в Пекине, куда с гастролями приехал Театр имени Вахтангова. Китайская публика получила возможность увидеть известный спектакль "Евгений Онегин". Главную роль в нем играет Алексей Гуськов.
По словам артиста, он в КНР приехал впервые, и его потрясло, как принимают российский спектакль. Труппа с этой постановкой, созданной худруком Театра Вахтангова Римасом Туминасом по пушкинскому роману в стихах, уже успела объехать полмира, отметил Гуськов. Спектакль видели "в разных странах, включая Америку, Италию, Францию, Великобританию, не говоря уже о республиках бывшего СССР". И в Пекине публика дала "абсолютно такую же реакцию" как в российской столице.
Китайские зрители чутко реагировали на самые маленькие нюансы актерской игры, и это было одним из самых удивительных открытий, подчеркнул артист.
Завтра, 20 мая, у Алексея Гускова день рождения, артисту исполняется шестьдесят один год.
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