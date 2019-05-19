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Бывшего сотрудника ЦРУ приговорили к 20 годам за шпионаж в пользу Китая


19.5.2019 14:10
Бывшего сотрудника ЦРУ приговорили к 20 годам за шпионаж в пользу КитаяФото: prm.ua

Суд признал Кевина Мэллори виновным в передаче секретных сведений за вознаграждение в размере 25 тысяч долларов. В результате экс-сотрудника Центрального разведывательного управления (ЦРУ) США приговорили к двадцати годам тюрьмы, после чего он еще пять лет будет находиться под надзором.

Дело рассматривалось судом Восточного округа американского штата Вирджиния. Как сообщает пресс-служба Министерства юстиции Соединенных Штатов, приговор огласили в минувшую пятницу, 17 мая. Кевин Мэллори был признан виновным в шпионаже в пользу Китая.

Помощник главы американского минюста Джон Демерс, курирующий вопросы нацбезопасности, прокомментировав приговор, заявил о том, что данное "дело является частью опасной тенденции". По его словам, представители Пекина пытаются установить контакты с экс-сотрудниками разведки. В результате американцы "предают свою страну и своих коллег".

В ходе расследования было установлено, что Мэллори, в последнее время работавший в качестве частного консультанта, принял некое "деловое предложение" от китайского аналитического центра. Этой организации он и передавал сведения, которые представляют собой государственную тайну. Однако сам бывший разведчик говорил на суде о том, что рассчитывал выудить у китайцев что-либо, представляющее интерес для Соединенных Штатов.

Свои намерения Мэллори пытался подтвердить тем, что даже уведомил своих бывших коллег. Но прокурор Дженнифер Джелли, посчитавшая, что подсудимый общался с сотрудниками ЦРУ лишь для прикрытием, скептически отнеслась к его оправданиям, передает телевизионный канал Fox News.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 205

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