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В Афганистане пятеро детей стали жертвами взрыва


11:38
В Афганистане пятеро детей стали жертвами взрываФото: v360nigeria.com

Трагедия случилась на территории провинции Герат, которая расположена в западной части страны.

В результате взрыва погибли пятеро детей, ранения получили по меньшей мере двадцать человек.

Как сообщает информационное агентство Pajhwok со ссылкой на представителей экстренных служб страны, на воздух взлетел начиненный взрывчаткой мотоцикл. Какие-либо другие сведения о случившемся пока не приводятся.

Ранее в афганской провинции Гильменд по меньшей мере семнадцать сотрудников полиции погибли, еще четырнадцать пострадали в результате ошибочно нанесенного удара с воздуха. Инцидент произошел, когда силовики обезвреживали радилов  "Талибана" (в РФ деятельность официально запрещена - движение ранее признали экстремистским).

Автор: Злата Богатова

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