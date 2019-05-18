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Оргкомитет Евровидения дисквалифицировал белорусское жюри
18.5.2019 22:46
Фото: bigkiev.com.ua
Решение было принято из-за интервью, которое опубликовали белорусские СМИ.
Как оказалось, члены жюри, как и редакция, не располагали сведениями о том, что в материале содержится информация, которая нарушает правила проведения конкурса.
Белорусское жюри отстранили от голосования в финальном этапе "Евровидение-2019" в связи с разглашением сведений о том, как оно голосовало в первом полуфинале. По данным оргкомитета конкурса, во время недавнего интервью члены жюри грубо нарушили правила. В результате Европейский вещательный союз был вынужден принять меры: белорусов дисквалифицировали.
Речь идет о материале, который был ранее опубликован на портале tut.by. После того, как состоялся полуфинал, председатель белорусского жюри Валерий Пригун, в частности, рассказал журналистам о том, что трех победителей они выбрали "практически единогласно". Разногласия "начались на 8-10-х местах". Помимо этого, дополнительные члены жюри признавались, исполнители из каких стран произвели на них наибольшее впечатление во время полуфинала
Представители портала tut.by уже принесли искренние извинения поклонникам шоу, подчеркнув, что не обладали полной информацией о правилах проведения конкурса. Иначе бы ни в коем случае не разместили такой материал.
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